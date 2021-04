Union Berlin - Werder Bremen 1:3, Werder bettelt um Abstieg

Unions Joel Pohjanpalo (50./53./67.) schoss Bremen mit seinem Hattrick am Samstag noch tiefer in den Abstiegsstrudel. Zuletzt hatte der Finne am 10. September 2016 drei Tore in einem Spiel erzielt. Theodor Gebre Selassie (83.) betrieb nur noch Ergebniskosmetik. (Bundesliga: Die Tabelle)