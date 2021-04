Drei Coronafälle: Bayer-Handballerinnen in Quarantäne

Leverkusens Handballerinnen müssen in Quarantäne © FIRO/FIRO/SID

Auch die Handball-Bundesliga der Frauen wird in der entscheidenden Saisonphase von der Corona-Pandemie stark beeinflusst.

Auch die Handball-Bundesliga der Frauen wird in der entscheidenden Saisonphase von der Corona-Pandemie stark beeinflusst. Drei Spielerinnen von Bayer Leverkusen wurden positiv auf das Virus getestet, die gesamte Mannschaft befindet sich nun in Quarantäne. Dies gab der Klub am Samstag bekannt.