Mehmet Scholl kritisiert FC Bayern wegen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic

Hansi Flick holte innerhalb kürzester Zeit sechs Titel, der siebte steht bevor - und dennoch will der Erfolgstrainer am Ende der Saison gehen.

Auch Mehmet Scholl, der den deutschen Rekordmeister so gut kennt wie nur wenige, kann die jüngsten Entwicklungen nur bedingt verstehen. Warum es zwischen Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht funktioniert, will dem Ex-Profi zum Beispiel nicht so ganz in den Kopf.

Flick und Salihamidzic "hätte funktionieren müssen"

Scholl kritisiert Bayern-Führung

Scholl verband diesen Rückblick mit deutlicher Kritik an der aktuellen Bayern-Führung. "Und wenn du da nicht stabil bist - also miteinander auch, als Verein in der obersten Etage - dann passiert so was, was wir jetzt sehen."