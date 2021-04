Weltsportlerin Biles absolviert ersten Testwettkampf im Mai

Simone Biles hat im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio angekündigt, Ende Mai einen ersten Testwettkampf zu bestreiten.

New York (SID) - Simone Biles, dreimalige Weltsportlerin des Jahres, hat im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) angekündigt, Ende Mai einen ersten Testwettkampf zu bestreiten. Es ist der erste Start der Rekord-Weltmeisterin seit den Welttitelkämpfen 2019 in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle.