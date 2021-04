NHL: Nico Sturm trifft bei sechstem Sieg in Serie für Minnesota

Bei den Minnesota Wild um Nico Sturm läuft es in der NHL blendend. Der deutsche Nationalspieler trifft gegen die Kings.

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat mit den Minnesota Wild in der NHL den sechsten Sieg in Serie gefeiert. Bei den Los Angeles Kings setzte sich Minnesota mit 4:2 durch, Sturm traf zum zwischenzeitlichen 3:1. Für den Augsburger war es der achte Treffer in der laufenden Saison.