Snooker-WM: Aus für O'Sullivan im Achtelfinale

"Er hatte letztes Jahr im Halbfinale Pech. Wenn ich gegen irgendjemand anderes verloren hätte, wäre ich ein bisschen sauer", sagte O'Sullivan der BBC: "Aber heute haben die Snooker-Götter das Richtige getan." McGill war bei der wegen der Corona-Pandemie in den August verlegten WM 2020 in einer dramatischen Partie mit 16:17 an Kyren Wilson und am Einzug ins Finale gescheitert.