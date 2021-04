Sebastian Vettel bei Aston Martin: Teamchef Szafnauer erklärt Probleme

Der Heppenheimer blieb in den ersten zwei Rennen für Aston Martin ohne Punkte . So schlecht stand es für ihn nach den beiden Auftakt-GPs nicht einmal letztes Jahr mit Ferrari.

Vettel-Teamchef bereut Testprobleme

Der Rumäne betont: "Was ich am meisten bereue ist, dass wir im Winter nicht so zuverlässig waren, wie wir es hätten sein sollen. Das hat Seb signifikant viel Zeit an seinen eineinhalb Testtagen gekostet. Hätte er mehr Zeit gehabt, wäre er jetzt schon woanders auf der Lernkurve."