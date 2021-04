Schröder beschäftigt Impfdebatte: "Schwierige Sache für mich"

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in der Impfdebatte für sich persönlich noch keine Entscheidung getroffen.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in der Impfdebatte für sich persönlich noch keine Entscheidung getroffen. "Mit dem Impfen, das ist eine schwierige Sache für mich", sagte der 27-Jährige vom NBA-Champion Los Angeles Lakers in einer Medienrunde am Freitag: "Ich bin einer, der nicht gerne Schmerzmittel nimmt. Ich versuche immer, ohne diese ganzen Sachen auszukommen."