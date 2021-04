Formel 1: Lewis Hamilton über seinen Körper, Hass und Selbstzweifel

Lewis Hamilton gewährt Einblicke in seinen Trainingsalltag als Formel-1-Pilot - und verrät Intimes. Der Mercedes-Pilot hat dabei auch eine Botschaft für seine Fans.

Mal abgesehen von sensiblen bis nachdenklichen Momenten, bei denen er in den sozialen Medien gesellschaftliche Missstände anprangert, gibt der Formel-1-Star auch abseits der Rennstrecke den in sich ruhenden, gefestigten Charakter. ( Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER )

Doch nach dem Großen Preis von Italien in Imola , den der Mercedes-Pilot auf Rang zwei beendete, gab Hamilton auf Instagram nun durchaus ungewohnt intime Einblicke in sein Seelenleben - und die zeugen eher von Selbstzweifel. ( Rennkalender der Formel 1 2021 )

In einer an seine Fans gerichteten Botschaft sprach der - heutzutage wohlgemerkt muskulöse - Rekordweltmeister dabei vor allem über seinen Körper.

"Ich war schon immer der dünne Kerl. Zum Teil wegen meines Jobs, aber hauptsächlich wegen falscher Ernährung, Training, dem Fehlen bestimmter Workouts und schlechtem Schlaf", so Hamilton.

Formel 1: Lewis Hamilton über Hass auf seinen Körper

Der 36-Jährige verriet, sich eher häufig als selten mit Motivationsproblemen herumzuschlagen: "Das Training ist ein Kampf für mich, das war es schon immer. Es gibt Tage, an denen ich einfach keine Motivation habe, Tage, an denen ich meinen Körper hasse, Tage, an denen ich mich fett oder zu dünn fühle." (Die Fahrer der Formel 1)