Baseball: Kommentator mit irrem Catch bei College-Spiel

So ähnlich zumindest geschehen bei einem Baseball-Spiel der Texas Tech gegen West Virginia. Was war passiert?

Geoff Haxton, seines Zeichens so genannter Play-by-Play-Ansager in der NCAA, der Baseball-College-Liga in den USA, wollte gerade zu einem weiteren Statement abheben, da drosch Jace Jung (Texas Tech) den Ball auch schon mit seinem Schläger unfreiwillig, weil nicht wirklich gut getroffen, in luftige Höhen - und zwar genau gen Haxton.