FC Bayern: US-Talent Justin Che startet durch - Alphonso Davies als Vorbild

In der zweiten Mannschaft des FC Bayern startet das nächste Talent aus Nordamerika durch. Der 17-Jährige Justin Che schwärmt über seine ersten Schritte beim FCB.

In den vergangenen Wochen hat sich der gebürtige Texaner in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters etabliert. Mittlerweile kommt der im Rahmen einer Partnerschaft zwischen den Bayern und dem FC Dallas transferierte Abwehrspieler auf drei Einsätze in der 3. Liga – seine ersten Schritte im Profi-Fußball. (Service: Spielplan und Ergebnisse der 3. Liga)