LoL Patch 11.8: Die besten Supports

Taric profitiert von Item Anpassungen und ist in Patch 11.8 wieder gefragter als Support © Riot Games

Mit Patch 11.8 erwarten uns einige interessante Item-Änderungen für Supports und Thresh muss sich über noch mehr Nerfs ärgern. Ist er in der aktuellen Meta noch gut?

Nachdem Thresh schon in Patch 11.7 ordentlich gemaßregelt wurde, wird sein Leidensweg nun fortgesetzt. Allerdings unternimmt Riot mit Patch 11.8 eher kleine Schritte: Nur der Cooldown seiner E-Fähigkeit wird auf den niedrigeren Leveln erhöht. Damit bleibt seine Identität als Playmaker erhalten. Allerdings könnte es jetzt einige Unregelmäßigkeiten in der Kombination mit seinen Hooks geben, die ihn so gefährlich machen.