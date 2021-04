3. Liga: Erneuter Coronafall in Kaiserslautern

Der ehemalige deutsche Fußball-Meister 1. FC Kaiserslautern muss im Abstiegskampf den nächsten Coronafall verkraften. Wie der FCK am Freitag mitteilte, wurde ein Spieler vor dem Kellerduell am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) gegen Schlusslicht SpVgg Unterhaching positiv getestet. Der namentlich nicht genannte Akteur befindet sich seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne.