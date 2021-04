Super League: Fans lehnen Projekt im Bundesliga-Barometer ab

Image beschmutzt? So groß ist der Schaden für Real und Co.

Fans lehnen Super League entschieden ab

Welche Strafe für die Abtrünnigen ist angemessen?

Zustimmung für Rummenigge

"Das ist komplett inakzeptabel, was da hinter den Kulissen abgeht. Niemand will diese Super League. Nicht einmal die Fans der Klubs, die da mitmachen", hatte Hasenhüttl klargestellt. Bayerns-Vorstandsvorsitzender Rummenigge schickte eine Botschaft an den gesamten Fußball: "Alle im Fußballgeschäft haben zu viel Geld ausgegeben. Es ist an der Zeit, dass der Fußball weniger arrogant wird."