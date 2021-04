LoL Patch 11.8: Die aktuell besten ADCs

Riot hat mit dem aktuellen Patch 11.8 sehr wenig Änderungen an den ADCs vorgenommen. Auf der Bot-Lane sorgen höchstens die Item-Buffs der Support Champions für Wirbel.

Patch 11.8 hat Kai’Sa unberührt gelassen. Allerdings ist sie immer noch einer der stärksten ADCs im Spiel: Ihre Ultimate ermöglicht viel Spielraum in Sachen Damage und Mobility – das verankert sie fest in der Meta und lässt sie zu einem gefährlichen Gegenspieler werden.

Dank der Änderungen von Moonstone Renewer, Shurelyas Battle Song und Staff of Flowing Water findet auch Seraphine wieder zurück in die Carry-Position. Damit ebnet sie den Weg für Bot-Lanes mit zwei Supports – eine Meta, die Anfang des Jahres schon einmal League of Legends dominierte.