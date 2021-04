FC Schalke 04 erstattet nach Gewalt-Eskalation der Fans Strafanzeige

Schalke nimmt am Montag Training wieder auf

Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis wird darüber hinaus am Montag wieder den regulären Trainingsbetrieb aufnehmen. Das ursprünglich für Samstag angesetzte Spiel gegen Hertha BSC war bereits zuvor wegen Coronafällen beim Gegner aus Berlin verlegt worden. Um die Sicherheit der Spieler und Betreuer zu gewährleisten, habe der Klub bereits Maßnahmen eingeleitet, hieß es in der Mitteilung.

In der Nacht auf Mittwoch war es nach der Rückkehr der Mannschaft aus Bielefeld an der Schalker Arena zu regelrechten Jagdszenen gekommen , nachdem die 0:1-Niederlage den Abstieg des Klubs in die 2. Bundesliga endgültig besiegelt hatte.

Schalke verurteilt Gewalt-Eskalation

"An dieser Stelle stellt der FC Schalke 04 erneut klar, dass es der Club zu keinem Zeitpunkt akzeptieren wird, wenn die Gesundheit von Mitarbeitern bedroht oder gefährdet wird. Dass diese unverrückbare Grenze am Mittwochmorgen überschritten wurde, hat den Verein zutiefst erschüttert. Krisen, Enttäuschungen und vor allem Abstiege sind schmerzhaft, aber sie gehören nun einmal zum Sport. Für die gesamte Schalker Vereinsfamilie - und viele Fans und Mitglieder haben das in klaren Statements bereits deutlich gemacht – muss daher gelten: Gewalt hat niemals eine Berechtigung - weder im Sport, noch in der Gesellschaft", schrieb der Klub auf seiner Webseite.