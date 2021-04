Aufstiegsspiele zur 3. Liga am 12. und 19. Juni - Teilnehmer offen

Die Termine für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga stehen fest. Allerdings ruht der Spielbetrieb in den Regionalligen aktuell.

Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga zwischen den Vertretern der Regionalligen Nord und Bayern steigen am 12. und 19. Juni. Das beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag. Wer im Hinspiel Heimrecht hat, wird am 8. Mai ausgelost.