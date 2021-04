FC Schalke 04: Mammut-Sitzung - wollen die Stars nicht mehr spielen?

Nach Schalke-Attacken: "Würde mir überlegen, ob ich nochmal auflaufen will"

Der Abstieg in die 2. Bundesliga ist seit der 0:1-Niederlage bei Arminia Bielefeld am Dienstagabend besiegelt, die anschließende Fan-Attacke auf die Schalker Profis aber hat womöglich noch unmittelbare Auswirkungen auf die aktuelle Saison.

Mannschaft und Verantwortliche saßen am Freitagvormittag rund drei Stunden zusammen, um über die aktuelle Lage zu beraten. Nach SPORT1 -Informationen sind viele Spieler weiterhin sehr angefasst und aktuell offenbar nicht in der Lage, ohne Weiteres zur Normalität zurückzukehren.

Am Nachmittag gaben die Königsblauen ein offizielles Statement heraus. "Es wurde verabredet, dass die Mannschaft am Montag (26.4.) wieder den regulären Trainingsbetrieb aufnehmen soll", heißt es dort. "Der FC Schalke 04 hat bereits Maßnahmen eingeleitet, um die Sicherheit von Spielern und Betreuern zu gewährleisten."

Müssen Schalke-Stars nicht mehr spielen?

Am Freitagmorgen hatte Sportvorstand Peter Knäbel mit einer Ankündigung für Aufsehen gesorgt, dass eine Lösung gefunden werden solle, falls sich einzelne Profis nicht mehr in der Lage fühlten, in dieser Spielzeit noch einmal für die Königsblauen aufzulaufen.