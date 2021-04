Bob Hanning zieht Kandidatur für EHF-Exekutive zurück

Bob Hanning hat seine aussichtsreiche Kandidatur für einen Platz in der Exekutive des europäischen Handballverbands zurückgezogen.

DHB-Vizepräsident Bob Hanning hat seine aussichtsreiche Kandidatur für einen Platz in der Exekutive des europäischen Handballverbands kurz vor dem EHF-Kongress am Freitag und Samstag in Wien aus strategischen Gründen zurückgezogen.