Volleyball: Allianz MTV Stuttgart will Meistertitel trotz Rivers-Schock

So knapp schrammt Stuttgart an Meisterschaft vorbei

Wie bitter diese Niederlage gewesen sein musste, war den Spielerinnen von Allianz MTV Stuttgart direkt nach dem Spiel anzusehen. ( Volleyball-Bundesliga, Playoffs: Allianz MTV Stuttgart - Dresdner SC, Spiel 5 am Samstag ab 14 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 )

Manche hatten nach der dramatischen 2:3-Niederlage gegen den Dresdner SC Tränen in den Augen. Wüsste man es nicht besser, könnte man meinen, für die Stuttgarterinnen sei der Traum von der Deutschen Meisterschaft bereits ausgeträumt.

Stuttgart-Topstar Rivers verletzt

Vielleicht aber ahnten sie schon zu diesem Zeitpunkt, was sich jetzt immer mehr abzeichnet: Kapitänin und Erfolgsgarantin Krystal Rivers, die schon im vierten Finale gefehlt hatte, wird aller Voraussicht nach auch im fünften und entscheidenden Spiel am Samstag in Dresden nicht zur Verfügung stehen.