Toni Kroos fehlt Real Madrid auch gegen Betis

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Toni Kroos wird dem spanischen Rekordmeister Real Madrid auch am Samstag (21.00 Uhr) im Punktspiel gegen Betis Sevilla fehlen.

Das sagte Real-Trainer Zinedine Zidane auf der Pressekonferenz am Freitag. Wegen muskulärer Probleme hatte Kroos bereits am Mittwoch das Ligaspiel beim FC Cadiz (3:0) verpasst. Ob der Mittelfeldstratege für das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale am kommenden Dienstag gegen den FC Chelsea wieder eine Option sei, ließ Zidane offen.