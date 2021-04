Anzeige

DFB-Team: Erster EM-Test gegen Dänemark in Innsbruck Deutscher EM-Test steigt in Innsbruck

Joachim Löw testet mit dem DFB-Team in Innsbruck © FIRO/FIRO/SID

SID

Die deutsche Nationalmannschaft hat nach der UEFA-Entscheidung für den Spielort München ihre EM-Planungen fertiggestellt.

Die deutsche Nationalmannschaft hat nach der UEFA-Entscheidung für den Spielort München ihre EM-Planungen fertiggestellt. Den ersten Turniertest wird die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am 2. Juni gegen Dänemark in Innsbruck bestreiten. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einem Präsidiumsbeschluss am Freitag bekannt.

Das dortige Tivoli-Stadion böte sich "aus logistischen und organisatorischen Gründen" als Austragungsort an, weilt die Nationalmannschaft doch dann im Trainingslager im nahen Seefeld/Tirol. "Leider können wir in der Vorbereitung nicht vor Zuschauer*innen spielen. Insofern nutzen wir die Nähe nach Innsbruck, um in der ohnehin kurzen Vorbereitung aufgrund des Wegfalls der Reisetätigkeiten ein bisschen Zeit für Training und Regeneration zu gewinnen", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Anzeige

Löw versammelt seinen Kader voraussichtlich vom 25. Mai bis zum 6. Juni in Seefeld. Die EM-Generalprobe findet am 7. Juni gegen Lettland in Düsseldorf statt. Nach zwei freien Tagen bezieht das DFB-Team sein Turnierquartier in der "World of Sports" auf dem Gelände von Partner adidas in Herzogenaurach.

Der dortige Gebäudekomplex "Home Ground" stehe kurz vor der Fertigstellung, sagte adidas-Sprecher Oliver Brüggen und betonte: "Wir stehen in engem Austausch mit dem DFB und werden ein perfekter Gastgeber sein."

In der EURO-Gruppe F trifft die Nationalmannschaft zum Auftakt am 15. Juni auf Weltmeister Frankreich. Am 19. Juni folgt das Duell mit Europameister Portugal, zum Abschluss der Vorrunde geht es am 23. Juni gegen Ungarn geht. Alle drei Gruppenspiele finden in München statt.