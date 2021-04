BVB: Michael Zorc wünscht sich "Zurückhaltung bei Vertragsgesprächen"

Michael Zorc hat nach der Kritik an der Champions-League-Reform den Ball zurück an die Spieler, Trainer und Berater gespielt.

Borussia Dortmunds Sportlicher Leiter Michael Zorc hat nach der Kritik an der Champions-League-Reform den Ball zurück an die Spieler, Trainer und Berater gespielt ( VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ).

Zwar hat der 58-Jährige Verständnis für den Unmut am aufgeblähten Terminkalender, doch er sieht auch die Profis in der Pflicht.

Unter anderem hatte Nationalspieler Ilkay Gündogan seinem Ärger an der Champions-League-Reform Luft gemacht. "Mit all dem Gerede über die Super League, könnten wir da auch über das neue Champions-League-Format reden? Immer mehr und mehr und mehr Spiele, denkt denn keiner an uns Spieler?", schrieb der Mittelfeldstratege von Manchester City am Donnerstag bei Twitter.