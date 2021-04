Im "Turniermodus" zum Klassenerhalt: Stark glaubt an Herthas Chance

Nationalspieler Niklas Stark ist ungeachtet der Auswirkungen der Team-Quarantäne beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC vom Klassenerhalt überzeugt. Man sei in einer schwierigen Situation, "ich sehe das aber als Chance, dass alle nochmal in die Köpfe bekommen, was vor uns steht. Viele haben uns schon abgeschrieben und gesagt, dass wir die Absteiger sind. Das sehen wir anders", sagte Stark am Freitag: "Es ist eine Chance, sich zusammenzuraufen und es denen zu zeigen, die nicht an uns glauben."