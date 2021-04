Jadon Sancho macht beim BVB einen "hervorragenden Eindruck"

Ob Jadon Sancho für Samstag (VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) wieder eine Startelf-Option ist, ließ der 38-Jährige offen. Sancho hatte am Mittwoch nach siebenwöchiger Verletzungspause gegen Union Berlin (2:0) sein Comeback gefeiert und dabei "einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Wenn er so spielt und so fleißig ist, wird er jeder Mannschaft auf der Welt helfen können." Für den gelbgesperrten Mats Hummels wird der genesene Thomas Delaney aller Voraussicht nach in den Kader rücken.