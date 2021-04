Volleyball: Mark Lebedew neuer Trainer in Friedrichshafen

So spektakulär krönt sich Berlin zum Meister

Der VfB Friedrichshafen hat einen Nachfolger für Michael Warm gefunden. Mark Lebedew soll den deutschen Volleyball-Rekordmeister zurück an die Spitze führen.

Erfolgstrainer Mark Lebedew soll die Durststrecke des VfB Friedrichshafen beenden und den deutschen Volleyball-Rekordmeister zurück an die Spitze führen. Der 53-jährige Australier, der mit Seriensieger Berlin Recycling Volleys zwischen 2010 und 2015 dreimal den Titel geholt hatte, hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Nach sieben aufeinanderfolgenden Titelgewinnen der Häfler hatte Lebedew mit Berlin die Serie 2012 durchbrochen. "Ich kenne also die Situation", sagte der neue Chefcoach: "Ich freue mich wirklich unfassbar auf diese Aufgabe. Dieser Klub hat in Deutschland einen Namen, den auch in Europa jeder kennt."