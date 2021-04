Julian Nagelsmann kritisiert CL-Reform mit Talkshow-Vergleich

"Es gab mal eine Zeit, da kam von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr jeden Tag eine Talkshow. Auf einmal gab es keine mehr, weil es inflationär war. Da gab es irgendwann nichts mehr zu sprechen, wer von wem schwanger ist", sagte der Coach im Bezug auf eine mögliche Übersättigung am Freitag.

Laut Nagelsmann habe das neue System "zwei Seiten", die es abzuwiegen gelte. "Es ist offensichtlich, dass Spiele im Fersehen Geld bringen", so der Coach: "Das ist ein Stück weit nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Spieler unglaublich viele Spiele haben." Der am Montag verabschiedete Modus der Champions League sieht ab 2024 eine Aufstockung von derzeit 32 auf 36 Teilnehmer vor.