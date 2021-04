FC Bayern: Robert Lewandowski gibt Comeback in Mainz

Der FC Bayern München kann am Samstag in Mainz mit Robert Lewandowski planen. Der Weltfußballer kehrt nach seiner Verletzung zurück.

Weltfußballer Robert Lewandowski wird im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München, Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) wie erwartet sein Comeback für Bayern München geben. "Er ist wieder im Kader dabei und in sehr guter körperlicher Verfassung, das hat er gezeigt im Training", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag (Flicks flammender Appell für Salihamidzic).