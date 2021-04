Super League: Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge und seine zwiespältige Rolle

Die Position, die der 65-Jährige in dem Konflikt eingenommen hat, kam für manche überraschend - und es war auch kein selbstverständlicher Gang der Dinge, wenn man auf die Entstehungsgeschichte des Projekts zurückblickt und wie die Bayern-Führung sich anfänglich dazu verhalten hat.

Wie hat sich Rummenigges Position entwickelt? Und warum ruhen nun bei der Aufarbeitung des Debakels so viele Hoffnungen auf ihm? SPORT1 ordnet ein.

Rummenigge brachte Super League 2016 selbst ins Gespräch

Auch FC Bayern ließ Szenario Bundesliga-Ausstieg prüfen

Die Super League war damals - mindestens - eine Drohkulisse der Topklubs, um die UEFA zu einer Reform in ihrem Sinne zu bewegen: Tut, was wir wollen, oder wir gehen eigene Wege, so die Botschaft.