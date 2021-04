Cristiano Ronaldo: Mauer-Verhalten wirft erneut Fragen auf

Beim 3:1-Sieg von Juventus Turin gegen Parma Calcio in der Serie A duckte sich der Portugiese in der Mauer beim Freistoß, der die Führung für die Gäste in der 25. Minute besorgte ( Ergebnisse und Spielplan der Serie A ).

Ronaldo am Pranger

Konsequenzen für Ronaldo?

Nach dem Parma-Spiel wurde Juve-Coach Andrea Pirlo von Sky Sport Italia gefragt, ob er nun in Betracht ziehen müsse, Ronaldo in Zukunft aus der Mauer zu nehmen. "Leider passieren solche Dinge", antwortete Pirlo: "Wir werden abwägen, was wir in den nächsten Spielen tun und ob wir ihn in die Mauer stellen."