Formel 1: Alan Jones übt Kritik an Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Die Kritik an Totos Wolffs Verhalten nach dem Rennen in Imola wächst.

Was war passiert? Im Kampf um Platz neun versuchte Russell bei Höchstgeschwindigkeit am Finnen vorbeizufahren. Bottas aber zog leicht nach rechts und damit in Richtung Russell. Der Williams-Pilot kam beim Versuch, dem Mercedes auszuweichen, aufs Gras, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in den Schwarzpfeil.