Über Lüttich nach Tokio: Schachmann will bei der "Doyenne" angreifen

Nach zwei knüppelharten Radsport-Highlights in den Ardennen ist der Tank von Maximilian Schachmann nicht mehr ganz voll - doch beim spektakulären Höhepunkt der Ardennen-Trilogie will der Berliner noch einmal angreifen: Der Ur-Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich, den der 27-Jährige 2019 als bislang letzter Deutscher auf dem Podium beendete (Platz drei), ist eines von Schachmanns Lieblingsrennen und zudem sein letzter großer Auftritt vor dem Start in die Olympia-Vorbereitung.