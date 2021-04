Trotz zweier positiver Corona-Tests: Würzburg kann in Karlsruhe antreten

Trotz zweier positiver Corona-Tests bei den Würzburger Kickers kann das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag beim Karlsruher SC stattfinden.

Trotz zweier positiver Corona-Tests bei den Würzburger Kickers kann das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC stattfinden. Wie der Tabellenletzte am Freitagmorgen mitteilte, seien die zusätzlich anberaumten PCR-Tests aller weiteren Spieler am Donnerstag negativ ausgefallen.