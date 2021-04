DFB-Gegner Brasilien hofft auf Einsatz von Rio-Held Neymar in Tokio

Fußball-Olympiasieger Brasilien zählt auch bei den Sommerspielen in Tokio auf die Unterstützung von Rio-Held Neymar. Der Superstar von Paris St. Germain, der die Selecao 2016 bei den Spielen im eigenen Land zur Goldmedaille geführt hatte, soll auch in Japan wieder Teil des deutschen Gruppengegners sein.

Bei Olympia startet Brasilien am 22. Juli gegen Deutschland in die Gruppenphase. Die Begegnung ist die Neuauflage des Endspiels von 2016, in der Neymar in der regulären Spielzeit getroffen hatte. Nach dem Ausgleich durch Max Meyer gewann Brasilien 5:4 im Elfmeterschießen.