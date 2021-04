Football: ELF-Finale steigt in Düsseldorf

Das Finale zum Abschluss der ersten Saison der European League of Football (ELF) wird in Düsseldorf ausgetragen.

Das Finale zum Abschluss der ersten Saison der European League of Football (ELF) wird in Düsseldorf ausgetragen. Das gaben die Organisatoren der neu gegründeten Liga am Freitag bekannt. Am 26. September geht es in der Heimstätte von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf um den Titel.