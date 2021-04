Röhler sieht Corona-Sommer 2020 auch positiv: "Chance, mal Luft zu holen"

Röhler war im Vorjahr Vater geworden. Während Olympia in Tokio und die EM in Paris nicht stattfanden, verzichtete Röhler kurz nach der Geburt seines Sohnes auf den Start bei der DM in Braunschweig. Sein Rivale Johannes Vetter verbesserte im September den deutschen Rekord auf 97,76 m, die zweitbeste je geworfene Weite, was Röhler durchaus beeindruckte.