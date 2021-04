Marcus Rashford: Koch-Nachhilfe mit Tom Kerridge für arme Familien

Marcus Rashford verbrachte seine Kindheit in Armut. Mit einem Sternekoch will er nun Familien beibringen, gesunde Speisen für wenig Geld zuzubereiten.

Rashford: "Ich weiß nicht, wie man kocht"

In der neuen Kampagne "Full Time Meals: Get Cooking with Marcus and Tom" veröffentlichen die beiden von nun an wöchentliche Rezept-Tutorials auf Instagram. Familien im ganzen Land sollen dabei mitmachen.