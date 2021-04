WWE: Würdelose Entlassung von Mickie James hat Folgen

Mickie James bekam von WWE ihre Sachen in einer Mülltüte © twitter.com/MickieJames / Imago

Die von WWE entlassene Mickie James bekommt ihre Sachen in einer Mülltüte hinterhergeschickt. Die Promotion zieht Konsequenzen - aber die Kritik hält an.

Die langjährige WWE-Wrestlerin Mickie James hat skandalöse Umstände öffentlich gemacht, die ihre Entlassung in der vergangenen Woche begleitet haben - und damit offenbar ein größeres Beben hinter den Kulissen der Promotion ausgelöst.

Die 41-Jährige, sechsmaligen Damen- und Divenchampion beim Showkampf-Marktführer, postete am Donnerstag das Bild eines schwarzen Müllsacks, in dem ihr nach eigenen Angaben ihre persönlichen Habseligkeiten aus der Firma geschickt worden waren.

"Hey Vince McMahon", schrieb sie dazu an den WWE-Boss: "Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber ich habe heute mein Care-Paket von WWE bekommen. Dankeschön." An die sarkastische Botschaft hängte sie die in diesem Kontext ebenso vielsagenden Hashtags #AlwaysBlessedandGrateful (immer gesegnet und dankbar) und #WomensWrestlingMatters (Frauen-Wrestling zählt).