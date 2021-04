Manchester United: Spieler geschockt nach Fan-Sturm auf Gelände

Image beschmutzt? So groß ist der Schaden für Real und Co.

Am Donnerstag stürmten Fans von Manchester United das Trainingsgelände des englischen Rekordmeisters und zeigten Transparente, auf denen Aussagen wie "Wir entscheiden, wann ihr spielt" und "Raus mit den Glazers" standen.

"Men in Black" bereits früher in Erscheinung getreten

Nachdem die rund 20-köpfige Gruppe, die sogenannten "Men in Black", das Trainingsgelände stürmten, kamen offenbar United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der technische Direktor Darren Fletcher und Mittelfeld-Kante Nemanja Matic heraus, um die Fans zu beschwichtigen.

Die "Men in Black" haben laut Daily Mail bereits im vergangenen Jahr das Haus von United-Chef Ed Woodward gestürmt und sollen in der Vergangenheit auch bei Wayne Rooney und Rio Ferdinand aufgetaucht sein, als diese in Vertragsstreitigkeiten mit dem Verein standen.