Schalke 04: Eigengewächs Kutucu überzeugt vom Wiederaufstieg

Das Schalker Eigengewächs Ahmed Kutucu ist felsenfest vom direkten Wiederaufstieg seines Klubs in die Fußball-Bundesliga überzeugt.

Das Schalker Eigengewächs Ahmed Kutucu ist felsenfest vom direkten Wiederaufstieg seines Klubs in die Fußball-Bundesliga überzeugt und will persönlich mithelfen, die Rückkehr ins Oberhaus zu schaffen.

"Wir werden Meister in der kommenden Saison", zitierte der Reviersport den 21-Jährigen. Die 2. Liga sei ein "harter Wettbewerb", indem Kutucu "gerne mitspielen würde", in einem Jahr will er dann feiern, "dass wir zurück auf dem höchsten Niveau sind".