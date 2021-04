Euroleague: FC Bayern droht nach Niederlage bei Armani Mailand Playoff-Aus

Bayern München steht in der Basketball-EuroLeague im Playoff-Viertelfinale vor dem Aus. Bei Armani Mailand gerät der Klub früh deutlich in Rückstand.

Nach der 69:80 (29:47)-Abfuhr bei Titelkandidat Armani Mailand muss das Team von Münchens Trainer Andrea Trinchieri das dritte Duell in der Best-of-five-Serie am Mittwoch (28. April) in eigener Halle gewinnen, um weiter eine Chance auf einen Platz beim "Final Four" zu behalten.