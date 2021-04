HSV verliert auch in Sandhausen

Zwar steht der frühere Europacupsieger als Dritter weiterhin auf dem Relegationsplatz (50 Punkte) und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Doch das gilt auch für Fortuna Düsseldorf (49) auf Rang vier, Holstein Kiel als Sechster (46) hat coronabedingt gar noch drei Spiele weniger absolviert und könnte mit nur zwei Siegen am HSV, der seit drei Spielen nicht mehr gewann, vorbeiziehen.

Ein Eigentor von Stephan Ambrosius (46.) sowie der Treffer von Daniel Keita-Ruel (52.) sorgten am Donnerstagabend für Hamburgs zweite Niederlage in Folge, Manuel Wintzheimers (76.) Anschluss kam zu spät. Die Sandhäuser schöpften hingegen neuen Mut im Kampf um den Klassenerhalt. Als Tabellen-16. ist das rettende Ufer mit noch zwei Nachholspielen in petto in Sichtweite.