2. Bundesliga: HSV unterliegt SV Sandhausen - Hamburg verliert Anschluss

Der HSV unterlag beim SV Sandhausen nach einer weitgehend desolaten Vorstellung mit 1:2 (0:0). Für die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune war es die zweite Niederlage in Folge und sogar das dritte Spiel in Serie ohne Sieg.

Thioune: "Keine Herausforderung für den Gegner"

Thioune war vor allem angesichts der desaströsen ersten Halbzeit angefressen. "Ich hätte in der ersten Hälfte zehn Mal wechseln können!" Trotz des erneuten Rückschlages will der Hamburger Coach aber nicht aufgeben. "Wir müssen die Ohren auf Durchzug und Spaß am Fußball haben - das ist der Ansatz. Wir haben wieder einen gekriegt, sind auf die Bretter gegangen. Aber ich werde nicht aufgeben, wir werden bis zum 34. Spieltag kämpfen. Abschreiben sollte man uns auf keinen Fall."

HSV verliert Anschluss an Bochum und Fürth

Hamburg schläft nach Wiederbeginn

Hamburg verschlief den Start in die zweite Halbzeit völlig und kassierte schnell zwei Gegentreffer. Ein Eigentor von Stephan Ambrosius (46.) sowie der Treffer von Daniel Keita-Ruel (52.) sorgten am Donnerstagabend für Hamburgs Niederlage, der Anschlusstreffer von Manuel Wintzheimer in der 76. Minute war am Ende zu wenig.