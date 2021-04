Gündogan über CL-Reform: "Denkt denn keiner an uns Spieler?"

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat Kritik an der am Montag beschlossenen Champions-League-Reform geäußert.

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat Kritik an der am Montag beschlossenen Champions-League-Reform geäußert. "Mit all dem Gerede über die Super League, könnten wir da auch über das neue Champions-League-Format reden? Immer mehr und mehr und mehr Spiele, denkt denn keiner an uns Spieler?", schrieb der Mittelfeldstratege von Manchester City am Donnerstag bei Twitter, nachdem in den Tagen zuvor vor allem über die bereits gescheiterte Super League diskutiert worden war.