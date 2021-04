Zlatan Ibrahimovic verlängert Vertrag beim AC Mailand

Zlatan Ibrahimovic verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim AC Mailand. Das bestätigt der Verein in einer offiziellen Mitteilung.

Superstar Zlatan Ibrahimovic wird auch in der nächsten Saison für den AC Mailand auf Torejagd gehen.

Beendet "Ibra" seine Karriere bei Milan?

Ibrahimovic hat das Toreschießen nicht verlernt

Die Verlängerung hatte sich in den letzten Wochen schon angebahnt. Medienberichten zufolge verdient Ibrahimovic auch in der kommenden Spielzeit sieben Millionen Euro plus Boni. (Service: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)