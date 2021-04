Darts Premier League, 9. Spieltag mit MvG, Durrant, Anderson, Van den Bergh

Judgement Night in der Unibet Premier League of Darts! Titelverteidiger Glen Durrant scheidet krachend ohne einen einzigen Sieg aus.

Wie "Duzza" ist auch Cross mit insgesamt sechs Punkten als Tabellenvorletzter aus der Unibet Premier League of Darts ausgeschieden, sein Aus stand genau wie Durrants allerdings bereits am vergangenen Spieltag fest. ( Spielplan und Ergebnisse der Darts Premier League )

Für Durrant lief es zuletzt allerindings nicht nur in der Premier League enttäuschend. Der 50-Jährige kassierte wettbewerbsübergreifend zwölf Niederlagen in Folge. In 15 seiner 42 Matches musste er sich seit seiner Premier-League-Krönung im vergangenen Jahr geschlagen geben. (Tabelle der Unibet Premier League of Darts)