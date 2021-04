Radsport: Einspruch von Sky-Arzt Freeman gegen Doping-Schuldspruch

Freeman hatte sich in erster Instanz vor einem medizinischen Fachtribunal in 18 von 22 Anklagepunkten zwar schuldig bekannt. Allerdings war der Arzt bei seiner Behauptung bezüglich der vorgesehenen Verwendung der mit Testosteron versetzten Gels als Hilfsmittel gegen Erektionsstörungen des damaligen Verbands-Sportdirektors und Sky-Trainers Shane Sutton geblieben. Das Gericht folgte jedoch der Anklage, wonach Freeman das Präparat "in dem Wissen oder Glauben bestellt hat, dass es in Mikrodosierungen zur Leistungsförderung eines Athleten bestimmt war".