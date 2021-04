Sportschau: München bleibt EM-Spielort, verliert aber das Viertelfinale

München bleibt laut eines Medienberichts Spielort bei der in den Sommer verlegten Fußball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli).

München bleibt laut eines Medienberichts Spielort bei der in den Sommer verlegten Fußball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli). Auch Zuschauer sollen die EM-Partien besuchen dürfen, allerdings soll das geplante Viertelfinale möglicherweise an eine andere Stadt vergeben werden. Das berichtete die Sportschau am Donnerstagabend.