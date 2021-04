2. Bundesliga mit KSC, Würzburg, Braunschweig, Aue live im TV, Stream, Ticker

Am 31. Spieltag der 2. Bundesliga könnte der erste Absteiger feststehen. Die Würzburger Kickers stehen beim KSC unter Druck. Aue muss in Braunschweig ran.

Am Freitag ist mit den Würzburger Kickers der Abstiegskandidat Nummer eins im Einsatz. Schon am Freitag beginnenden 31. Spieltag könnte der Gang in die 3. Liga besiegelt werden. Doch dazu muss der Karlsruher SC die Gäste aus Würzburg zunächst besiegen. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)