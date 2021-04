HYLO PDC Europe Super League: Martin Schindler sichert sich WM-Ticket

Dabei haben sich die beiden Darts-Profis einen wahren Krimi geliefert, der erst im Decider einen Gewinner gefunden hat. Sowohl Schindler als auch Hempel, der am dritten Tag der Super League mit einem 9-Darter für einen Paukenschlag gesorgt hat , ließen je zwei Matchdarts aus.

Lange lieferten sich die Finalisten einen offenen Schlagabtausch, doch dann sorgte "The Wall" erst mit einem 144er-Checkout für ein Ausrufezeichen und legte anschließend direkt mit einem 160er-Finish nach.

Schindler: "Bin komplett 'over the moon'"

Die Führung zum 9:6 sah bereits nach einer Vorentscheidung aus, doch Hempel kämpfte sich zurück und zwang seinen Kontrahenten sogar in ein Entscheidungsleg, in dem Schindler die stärkeren Nerven bewies.

"Ich kann es noch gar nicht in Worte fassen. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass ich das Ding gewinne, gerade am Ende. Aber das ist jetzt egal. Das interessiert jetzt keinen mehr. Ich bin durch und freu mich tierisch", sagte Schindler bei SPORT1 nach dem dramatischen Match. ( Spielplan und Ergebnisse der HYLO PDC Europe Super League )

"Ich habe die 160 zu einem super wichtigen Zeitpunkt ausgemacht und dachte, damit habe ich ihn. Ich hatte ihn auch, bis zu dem Zeitpunkt, als ich die Doppel nicht mehr getroffen habe. Dann hat er sich auf beachtliche Art und Weise wieder zurückgekämpft. Jetzt bin im komplett 'over the moon'", analysierte Schindler.

Der Sieg sorge nun für eine Menge Entspannung, so Schindler weiter. "ich weiß, dass das viele da draußen nicht erwartet haben. Ich war die letzten beiden Jahre nicht mehr im Ally Pally, obwohl ich gute Leistungen gebracht habe. Egal wie es kommt, bin ich dieses Jahr wieder dabei."

Hopp scheitert an Schindler

Im ersten Halbfinale hatten Max Hopp und Schindler Werbung für das deutsche Darts betrieben. Die beiden lieferten sich ein hochklassiges Duell auf Augenhöhe, in dem "The Wall" am Ende mit 10:9 das bessere Ende für sich hatte.